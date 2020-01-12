В Новомосковске, оторый находится в Днепропетровской области, ранее судимый мужчина во время ссоры убил свою мать. Для того, чтобы отвести подозрения, он заявил полиции, то та ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В сообщении говорится, что 7 января в полицию поступило сообщение об исчезновении 50-летней жительницы Новомосковска. Сотрудники полиции начали розыск, привлекли СМИ и общественность.

"10 января в результате поисков тело женщины, замотанное в одеяло и прикопанное землей, обнаружили недалеко от дома, в котором она жила", - рассказали в полиции.

За совершение умышленного убийства полицейские задержали ранее судимого 29-летнего мужчину. Он рассказал, что во время ссоры с матерью он избил ее, а когда увидел, что мать не подает признаки жизни, избавился от тела. Чтобы снять с себя подозрения, сообщил в полицию об исчезновении женщины.

Сегодня мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрению в совершении умышленного убийства и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту следственными Новомосковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Фото: пресс-служба полиции

Напомним, что селянина убили, когда он пошел проверить квартирантов по просьбе друга.

Также мы рассказывали, что на Закарпатье мужчину забили до смерти в его собственном дворе.