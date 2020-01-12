В Риме запретили продавать сувениры, напитки и фастфуд возле туристических достопримечательностей, чтобы бороться с "овертуризмом". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Власти Рима пошли еще на одну радикальную меру, пытаясь бороться с массовым туризмом. Теперь у популярных достопримечательностей города, среди которых Испанская лестница, Пантеон, фонтан Треви и Пьяцца Навона, запрещено торговать сувенирами, напитками и фастфудом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее популярными римскими сувенирами являются фигурки Папы Римского, Колизея шлемы гладиаторов, магниты и рюмки.

"Владельцам сувенирных лавок предложили альтернативные точки продаж, но многие из них недовольны новым законом, поскольку "работали легально и предоставляли туристам нужный им сервис", - подчеркивается в тексте сообщения.

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