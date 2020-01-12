Президент Российской Федерации Владимир Путин провер телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в котором они осудили Ливию и Иран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Они рассмотрели тему Ливии и подчеркнули важность соблюдения обеими сторонами конфликта режима прекращения огня в Ливии. Также президенты выразили намерение сотрудничать в Берлине на международной конференции по Ливии.

"В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий", - пишет пресс-служуба.

Также они говорили о войне на Донбассе и в Сирии.

Кроме того, Путин провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Они обменялись мнениями по Ливии, обсудили усилия по урегулированию кризиса. Конте высоко оценил российско-турецкие договоренности, достигнутые 8 января в Стамбуле.

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