С начала года изменились реквизиты, по которым необходимо было оплачивать административные штрафы за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Об этом сообщается на странице Патрульной полиции в Facebook.

Так, реквизиты для оплаты штрафов за нарушение гражданской безопасности: UA618999980000031114106026010. ЕГРПОУ – 38050812. Код классификации доходов бюджета – 21081100. Получатель – ГУК в городе Киев.

Реквизиты для оплаты штрафов за нарушение дорожного движения: UA698999980313040149000026001. ЕГРПОУ – 37993783. Код классификации бюджета – 21081300. Получатель – ГУК Киев.

Банк получателя - Казначейство України (ЕАП). Фото: patrol.police.gov.ua

"Будьте сознательными и уважайте друг друга, не нарушайте публичную безопасность и правила дорожного движения, за это предусмотрена административная ответственность: штрафы, общественные работы или административные аресты", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 января государственная казначейская служба Украины вводит в действие новые счета для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.

Как сообщала "Страна", налоговая служба запустила тестирование бесплатного онлайн-сервиса "пРРОсто".