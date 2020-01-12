В Киеве объявили в розыск мужчину, который в магазине из ТРЦ "Пирамида" украл детский пистолет с витрины. Видео инцидента опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Внимание! #Розыск! В ТРЦ Пирамида, что на Мишуги, 4, в магазине ТехноЁж мужчина украл детский пистолет с витрины. Может кто его знает?",- говорится в сообщении.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, известную украинскую певицу Анну Корсун, которая выступает под псевдонимом Маruv, обокрали в центре Киева вечером 11 января. Инцидент произошел вечером в районе улицы Богдана Хмельницкого.

Ранее "Страна" писала о том, что недавно в Киеве обокрали Александра Бабушкина - сына бывшего архитектора столицы.

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