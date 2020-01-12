Опубликовано видео, как мужчина украл детский пистолет прямо с витрины магазина в Киеве
В Киеве объявили в розыск мужчину, который в магазине из ТРЦ "Пирамида" украл детский пистолет с витрины. Видео инцидента опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"Внимание! #Розыск! В ТРЦ Пирамида, что на Мишуги, 4, в магазине ТехноЁж мужчина украл детский пистолет с витрины. Может кто его знает?",- говорится в сообщении.
Видео: facebook.com/KyivOperativ
Напомним, известную украинскую певицу Анну Корсун, которая выступает под псевдонимом Маruv, обокрали в центре Киева вечером 11 января. Инцидент произошел вечером в районе улицы Богдана Хмельницкого.
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