В Киеве на Троещине орудует женщина-карманный вор. Она вытаскивает из сумок граждан личные ценные вещи. В пятницу, 10 января, воровка замечена в магазине одежды. Видео опубликовано в группе "Киев Оперативный".

"Сегодня днем, в одном из магазинов одежды на Троещине, было замечено карманную воровку. К сожалению, поздно - она успела в нескольких покупателей похитить личные вещи. Если кто-то знает этого человека, пожалуйста, сообщите нам в личные сообщения", - говорится в посте.

Воровка прикрывала свою руку вешалкой с одеждой, которая выполняет функции ширмы, и шарила по сумкам покупателей магазина, которые выбирали вещи. Она работала в толпе.

Напомним, что в Киеве в ТРЦ "Гулливер" карманники вытащили у эмигрантки британские документы и три тысячи евро.

Также мы рассказывали, что в центре Киева у хозяина ювелирного бизнеса из кармана вытащили 5 тысяч долларов.