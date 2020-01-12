В зоне отчуждения в Чернобыле бобры массово начали уничтожать деревья. Об этом говорится на странице "Чернобыльский радиационно-экологический босферный заповедник" в Facebook.

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

"У бобров тоже "рабочая суббота", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

На самих фотографиях видно плотину, которую соорудили животные, а также ряд поврежденных деревьев.

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Напомним, после выхода популярного мини-сериала "Чернобыль", в зону отчуждения пыталось попасть значительное количество иностранцев, о чем свидетельствуют данные Государственной пограничной службы Украины.

Также мы сообщали, что британско-американский мини-сериал "Чернобыль" о трагедии в Украине в 1986 году получил престижную кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший мини-сериал или телефильм".

Ранее "Страна" писала, что Порошенко назвал ТОП-5 украинских фильмов, в которые внезапно попал "Чернобыль" от HBO.