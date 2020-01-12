Погода в Украине в понедельник, 13 января, будет теплой днем, в некоторых регионах страны ожидаются заморозки ночью. Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

В западной части Украины днем ожидается +3...+6. В Ужгороде днем +1...+3. Температура ночью будет колебаться от 0 до -4.

На севере Украины температура днем +2...+5, ночью - от -1 до -3 градуса. Ожидается переменная облачность.

В центре Украины +3...+5 градусов днем. Ночью ожидается 0...-3 градусов. В Донецке и Луганске 1...+4 градуса тепла днем и -2...-4 ночью.

На юге Украины +3...+6 градусов днем. Ночная температура составит от -1 до -3. Днем будет солнечно, переменная облачность.

в Киеве днем +4...+6 градусов, ночью 0...-2 градуса, переменная облачность.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала, что синоптики обещают Украине в 2020 году резкие перепады температур, ураганы и наводнения.

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