Российскую актрису Ренату Литвинову в центре Москвы сбила машина, кода женщина прогуливалась по центру столицы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Российская актриса театра и кино прогуливалась по центру столицы. В этот момент у ресторана Макдональдс на нее наехала машина - прямо в день её рождения. Предварительно, за рулём авто сидела девушка", - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что у актрисы повреждены рука и нога. Врачи оказывают ей экстренную помощь.

Фото: t.me/breakingmash

Напомним, следствие прекратило уголовное дело против российской актрисы Натальи Бочкаревой, которая прославилась ролью Даши Букиной в сериала "Счастливы вместе". Артистку обвиняли в хранении кокаина.

Также "Страна" писала, что американскую актрису Молли Фицджеральд задержали по подозрению в убийстве матери.Звезда известна по эпизодической роли в ленте Marvel "Капитан Америка: Первый мститель".