В Запорожье полиция задержала мужчину, которого подозревают в сводничестве и вовлечении женщин в проституцию. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, получили информацию, что мужчина 1973 года на территории Запорожья занимается сводничеством с целью наживы и вовлечением лиц женского пола в занятие проституцией", - говорится в сообщении.

Фото: zp.npu.gov.ua

Уточняется, что мужчина распространял номера мобильных телефонов в гостиницах и саунах города, предлагаю посетителям заведений услуги "жриц любви". Также он занимался охраной и сопровождением женщин в сауны и получал за это средства. По данному факту открыто уголовное производство.

Фото: zp.npu.gov.ua

Также "Страна" писала, что 30 декабря в Запорожской области в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем погибли два человека и еще двое получили ранения.

Напомним, 29 декабря прошлого года полиция разоблачила в Запорожье мошенников, которые прикрываясь call-центром, выманивали у граждан данные для вывода средств из банковских карточек.