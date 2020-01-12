Полиция задержала подозреваемого в убийстве Амины Окуевой, которая воевала в добробатах и была волонтером во время АТО. Ее расстреляли под Глевахой в Киевской области 30 октября 2017 года.

Теперь именем Окуевой названа улица в Киеве. А вот убийц не могли отыскать более двух лет.

МВД пока не раскрыло личности вероятного киллера. Но "Страна" узнала, кто этот человек. Он уже проходит подозреваемым по другим делам, связанным с убийствами.

Разобрали все, что известно о поимке преступника и фабуле этого дела.

Кто такая Окуева и как ее убили

Эту девушку раньше звали Анастасия Никифорова. Она из Одессы и трижды была замужем за чеченцами. Также Анастасия одно время жила в Чечне, где приняла ислам.

Ее третий супруг - Адам Осмаев, командир батальона имени Джохара Дудаева, который воевал на Донбассе.

Сама Амина была активисткой Евромайдана. И в составе батальона "Киев-2" тоже побывала в АТО - в частности, под Дебальцево, в качестве медика и снайпера.

В июне 2017 года на Окуеву и Осмаева было совершено покушение. Полиция тогда задержала предполагаемого киллера "Динго" (Артура Денисултанова), однако до суда дело не дошло, и его недавно освободили в рамках обмена с "ДНР".

После этого Динго дал интервью "Стране", в котором утверждал, что к чеченцу и его супруге у чеченцев у неких людей были претензии на сумму 2,7 миллионов долларов. Которые они якобы присвоили, занимаясь конвертационной деятельностью. Денисултанов также заявил, что курировал Осмаева и Окуеву "азовец" Сергей Коротких, который в свою очередь был на связи с Арсеном Аваковым.

Впрочем сам Коротких эту информацию в интервью "Стране" категорически опроверг.

В правоохранительных органах Украины эту версию также не подтверждают, называя инсинуациями подозреваемого в убийстве "Динго".

Но вернемся к Окуевой.

30 октября в районе Глевахи под Киевом машину Осмаева и Окуевой расстреляли из засады. Амина погибла, а ее муж получил ранение в ногу и выжил.

Следствие

В МВД почти сразу заявили о "российском следе" в деле Окуевой. Причем рассматривали две версии: месть российских спецслужб за антироссийскую позицию четы Осмаева-Окуевой и личную месть "кадыровцев".

Правда, ни по одной из версий подозреваемых у следствия не было.

Хотя иногда просачивалась довольно интересная информация по этому делу. Но России она вообще никак не касалась.

Так, на месте преступления был найден автомат Калашникова, который был кем-то значительно модифицирован. Известно, что ствол был изначально учебным. Но позже его переделали в боевой.

По одной из версий, которую публиковала "Страна", над автоматом поработали "айдаровцы", которых в начале 2018 года задержали за незаконную торговлю оружием.

Это трое бывших участников АТО – Виктор Балацкий с позывным "Агат", Александр Корниевский по прозвищу "Кулибин" и Иван Каралюс с позывным "Шукач" (в "Айдаре" служили двое последних).

"Кулибиными" сначала занималась полиция. А потом их дело внезапно, летом 2018 года, забрала СБУ. Тогда же их перевели из одесского СИЗО в Киев.

Источники в полиции рассказывали "Страные", что оружие, над которым работали айдаровцы, могло использоваться не только при убийстве Окуевой, но и при взрыве машины Тимура Махаури осенью 2017 года в центре Киева.

Также, по информации "Страны", не исключено, что "кулибины" имеют отношение к изготовлению взрывчатки, которой убили журналиста Павла Шеремета летом 2016 года. По крайней мере следствие отрабатывает эту информацию как одну из версий.

Однако пока этот след теряется в СБУ, где дело фактически похоронили, что и породило слухи о крышевании "кулибиных" со стороны украинской спецслужбы.

Тем временем МВД внезапно вышло на новых фигурантов в деле Окуевой.

Воскресное задержание

Сегодня полиция заявила, что задержала киллера, который расстрелял Амину Окуеву.

"В 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на жд перезде под Киевом. Осмаев был ранен, была убита Амина Окуева.

Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте. Хорошо помню тот печальный день.

Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств. И в том числе - в убийстве Амины.

ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии. Идут следственные действия", - написал в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он опубликовал видео и фото с задержания мужчины, имени которого не назвал. Отметим, что задерживаемый очень профессионально упал на землю, почти не растерявшись.

"Страна" выяснила, как зовут человека, изображенного на фото полиции. Это житель Киева Игорь Редькин, 1964 года рождения.

Судя по словам Авакова, следы именно его ДНК нашли на автомате, из которого застрелили Окуеву.

Кто такой Игорь Редькин

Редькин и его подельники помимо убийства Окуевой подозреваются еще в двух серьезных преступлениях.

Во-первых, в убийстве в 2016 году руководителя немецкого концерта "Caparol Украина" Павла Зможного - его застрелили у его дома, в коттеджном поселке под Киевом.

Во-вторых, в убийстве начальника управления рекламы и аренды Киевского метрополитена Павла Миленького. Его зарезали в январе 2019 года.

Эту банду в составе семи человек задержали в минувшем сентябре. На одном из фото, которые тогда публиковала полиция, есть и Редькин, чье лицо пытались заретушировать.

Однако, как видим, Редькина снова пришлось задерживать. Киево-Святошинский тогда суд не стал избирать меры пресечения Редькину и еще одному члену банды - Липскому. И с тех пор и до сегодня возможный киллер Амины Окуевой гулял на свободе.

Позже прокуратура Киевской области намекнула, что и другие члены этой банды могут быть причастны к убийству Окуевой. Прокуроры сообщили, что будут и новые задержания.

Что означает реанимация дела Окуевой

Выход на "автоматчика" Редькина (следы именно его ДНК, повторимся, нашли на автомате, из которого расстреляли Амину), может восстановить связь между киллерами и теми, у кого они взяли оружие.

Речь прежде всего о "кулибиных" из "Айдара", след которых, в свою очередь, может вести к ответственным лицам в СБУ времен Петра Порошенко.

Если так - то это будет уже второе громкое дело МВД, так или иначе связанное с "конторой". Напомним, что в деле убитого Павла Шеремета есть намеки на то, что киллерам помогала спецслужба.

Их озвучивал сам Арсен Аваков: он рассказывал, что после вмешательства СБУ из дела пропали записи некоторых видеокамер. Впрочем, в СБУ эту информацию затем опровергли.

Здесь ситуация похожая: история с автоматом, который модифицировали "кулибины", может стать ключевой для дела Окуевой.