Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал подробности дела.

"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", - рассказал глава Нацполиции.

Информацию о задержании киллеров подтвердил глава МВД Арсен Аваков. По его словам, ДНК задержанных совпало с тем, что было оставлено на оружии. Также Аваков обнародовал видео задержания одного из злоумышленников и его фотографию.

Работники Национальной полиции Украины совместно с полицейскими Киевской области, работниками прокуратуры и сотрудниками спецназа КОРД задержали организатора убийства участницы АТО Амины Окуевой.

Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

"На счету преступников еще два заказных убийства, совершенные в сентябре 2016 и в январе 2019 года, которые также раскрыты", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Прокуратура Київської області

Сейчас следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков.

Ранее "Страна" опубликовала фото задержанных по подозрению в убийстве Окуевой.

Также мы рассказывали, что нашим журналистам стало известно имя задержанных.