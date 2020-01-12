В Иране рассказали, от чего будет зависеть компенсация семьям погибших пассажиров украинского лайнера
Размер компенсаций, который Иран выплатит семьям жертв авиакатастрофы пассажирского самолета МАУ, который сбили над Тегераном, будет зависеть от договоренностей, которых достигнут Иран и Украина. Об этом сообщает агентство IRNA.
"Размер компенсаций семьям жертв катастрофы украинского самолета будет зависеть от урегулирования между Ираном и Украиной", - заявил представитель Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайефар.
Обычно страховщики платят компенсацию в таких случаях, но учитывая тот факт, что авария не была типичной, два государства должны все урегулировать в двустороннем порядке.
Напомним, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, компании МАУ вскоре после вылета из аэропорта. На борту было 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Погибли 11 украинцев. Большинство жертв - граждане Ирана и Канады, но в основном это выходцы из Ирана.
В субботу утром, 11 января, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная расчетом Корпуса Стражей Исламской Революции. По словам спикера Генштаба, оператор перепутал самолет с крылатой ракетой-беспилотником.
А секретарь СНБО заявил, что иранские власти согласились полностью возместить ущерб, который нанесла эта авиакатастрофа.