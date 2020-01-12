Размер компенсаций, который Иран выплатит семьям жертв авиакатастрофы пассажирского самолета МАУ, который сбили над Тегераном, будет зависеть от договоренностей, которых достигнут Иран и Украина. Об этом сообщает агентство IRNA.

"Размер компенсаций семьям жертв катастрофы украинского самолета будет зависеть от урегулирования между Ираном и Украиной", - заявил представитель Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайефар.

Обычно страховщики платят компенсацию в таких случаях, но учитывая тот факт, что авария не была типичной, два государства должны все урегулировать в двустороннем порядке.

Напомним, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, компании МАУ вскоре после вылета из аэропорта. На борту было 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Погибли 11 украинцев. Большинство жертв - граждане Ирана и Канады, но в основном это выходцы из Ирана.

В субботу утром, 11 января, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная расчетом Корпуса Стражей Исламской Революции. По словам спикера Генштаба, оператор перепутал самолет с крылатой ракетой-беспилотником.

А секретарь СНБО заявил, что иранские власти согласились полностью возместить ущерб, который нанесла эта авиакатастрофа.