"Страна" публикует фото Игоря Редькина, которого задержали за убийство Амины Окуевой в 2017 году.

По данным нашего издания, элементы ДНК Редькина обнаружили на автомате, из которого убили Окуеву.

Этот же генетический материал проходил в деле об убийстве директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Заможного. Оно произошло в 2016 году. И по нему Редькин уже является подозреваемым.

О задержании вероятного убийцы сегодня сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Страна" после этого выяснила имя этого человека. Им оказался Игорь Редькин 1964 года рождения.