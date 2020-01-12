Австралийские власти доставили тонны корма для животных по всему Новому Южному Уэльсу, которые пострадали от пожаров. Об этом в своем Twitter написал министр энергетики и окружающей среды Мэтт Кин.

Специалисты национальной службы парков сбросили с воздушного транспорта тысячи килограммов моркови и сладкого картофеля для колоний каменнохвостых скалистых кенгуру.

Позднее министр опубликовал фотографию с "одним из счастливых получателей".

Скриншоты: Twitter/Matt Kean

Напомним, с осени 2019 года в Австралии бушуют пожары, в результате которых погибло свыше 1 млрд животных и 24 человека. На борьбу со стихией были направлены около 3 тыс. военнослужащих. Власти также пообещали выделить около $1,4 млрд на восстановление после лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что количество погибших от пожаров в Австралии выросло до 27 человек.

Также мы писали, что власти Австралии предупредили о новой волне лесных пожаров.