Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг на встрече со сторонниками в Техасе заявил, что готов потратить миллиард долларов на предвыборную кампанию на пост президента США. Если же его самого не выдвинут от Демократической партии, он передаст деньги на помощь другим оппонентам Дональда Трампа - Берни Сандерсу или Элизабет Уоррен. Об этом сообщает The New York Times.

"Все будет зависеть от того, понадобится ли другим кандидатам моя помощь. Если у них все будет хорошо, денег потребуется меньше", - заявил бизнесмен.

Блумберг сказал, что для него миллиард это много, но только в прошлом году он потратил на благотворительность $2,8 млрд.

Блумберг уже потратил $200 млн на политическую рекламу и нескольких сотен человек, которые будут организовывать мероприятия в поддержку его как кандидата. Барак Обама в 2012 году израсходовал такую сумму за всю предвыборную кампанию.

Опросы, проведенные несколько дней назад, показывают, что Блумберга поддерживают 5% американцев, готовых голосовать за кандидата от демократов. Он уступает не только бывшему вице-президенту Джо Байдену, Сандерсу и Уоррен, но и экс-мэру города Саут Бенд Питу Буттиджичу.

Напомним, писательница Уильямсон снялась с президентской гонки в США в пользу анонимного кандидата от демократов.

Также мы рассказывали, что в США зеки обзванивали избирателей и агитировали за миллиардера Блумберга.