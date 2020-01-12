Японский 44-летний миллиардер Юсаку Маэдзава объявил конкурс для девушек, которые готовы стать его женой и полететь с ним на Луну. Его проект называется "сватовство для серьезных отношений один на один". Об этом он написал в Twitter.

На сайте, созданном специально под эту "кампанию", Маэдзава пояснил, что давно хотел отправиться в космос, но хочет псовершить это путешествие не один, а с "особенным человеком".

Скриншот: Twitter/Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作

Для участия приглашаются веселые и незамужние девушки от 20 лет, которые бы хотели вместе с Маэдзавой творить благо. Всем участницам предлагается до 17 января заполнить Google-форму, в которой нужно указать рост, хобби и страну, а также некоторые другие данные.

"Их действия должны быть преисполнены любопытством и материнской энергией", - подчеркивается на сайте.

Также конкурсантки должны желать мира во всем мире, быть готовы к полету на Луну, иметь свое мнение и хотеть наслаждаться жизнью.

Напомним, что американец шесть месяцев редактировал мультфильм "Спящая красавица", чтобы сделать предложение своей девушке.

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