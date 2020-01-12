Во время строительных работ в Кировоградской области погибли двое работников в результате падения бетонной плиты. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области.

Сообщение о ЧП поступило в Кропивниций отдел полиции 10 января около 11:00 от врачей скорой медицинской помощи.

По предварительной информации, во время строительных работ на рабочих упала бетонная конструкция. В результате двое мужчин, 42 и 53 лет, от полученных травм погибли на месте.

"Сотрудниками полиции, под процессуальным руководством прокуратуры города расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью", - гуточнили в полиции.

По данным пресс-службы, трое должностных лиц, ответственных за строительные работы, были задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им сообщено о подозрении. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Ранее сообщалось, что на вокзале Киева плитка упала на голову мужчине и разбила ему голову.

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