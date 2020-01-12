Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, сына которого расстреляли в джипе, в результате покушения на него самого, просит передать дело в Главное следственное управление Национальной полиции Украины. Об этом семья Соболевых рассказала в интервью "Громадському".

Вячеслав Соболев заявил, что он две недели добиватеся передачи дела в Главное следственное управление (ГСУ) Национальной полиции.

"Я с большим уважением отношусь к тем парням, которые работают сегодня, но в ГСУ имеют гораздо больше физических и технических возможностей. Я знаю, что руководитель ГСУ уже и письмо написал в Генеральную прокуратуру. Но сегодня мы не можем к ним достучаться. И в качестве примера я вчера звонил господину генеральному прокурору, но в ответ тишина", - рассказал депутат.

Видео: YouTube/hromadske

Соболев отметил, что проводит собственное расследование, в котором ему помогают "профессионалы своего дела", с которыми он дружит по 20 лет и рассказал, что они продвинулись далеко, в отличие от полиции.

По словам депутата, отец Юсупа Абуева - подозреваемого в организации преступления, местонахождение которого неизвестно - выехал из Украины в Австрию, и следователи его не допросили.

"...Две недели, пока его отец был в Киеве, я пытался с ним встретиться. Но он избегал встречи. Только когда он уехал в Австрию, позвонил мне и сказал: "Вы хотели меня увидеть? Прилетайте ко мне". И добавил, что ближайшие полгода не собирается возвращаться в Украину", - рассказал отец убитого ребенка.

Соболевы также сообщили, что обратились в прокуратуру, поскольку расценили как угрозы слова адвоката Михаила Иванчука с позывным "Булат" - бывшего представителя полка "Азов", фамилию которого пострадавшие называли среди восьми человек, которым советовали пройти полиграф.

Напомним, Соболева заявила, что полиция тормозит расследование убийства ее трехлетнего сына.

"Страна" подробно рассказывала об обстоятельствах убийства 3-летнего мальчика.