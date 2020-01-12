После того, как многие СМИ Украины опубликовали претензии и обвинения в адрес Украэроруха из-за того, что госпредприятие не запретило полеты украинских самолетов в воздушном пространстве Ирана, компания выступила с заявлением и объяснением своей позиции.

Это заявление опубликовано в официальном Facebook и "Страна" приводит его текст полностью.

"С целью предотвращения манипуляций на теме ситуации вокруг авиакатастрофы украинского самолета в Иране, предоставляем подробную информацию.

Украэрорух является национальным провайдером аэронавигационного обслуживания Украины, в компетенцию которого не входит установление рекомендаций относительно порядка использования воздушного пространства других стран.

Закрытие или ограничение использования воздушного пространства той или иной страны - компетенция государства, под ответственностью которого находится данное воздушное пространство.

Иран такого запрета до сих пор не устанавливал.

Авиационные власти стран мира могут рекомендовать перевозчикам, которые выполняют полеты под флагом этого государства, не использовать ту или иную часть воздушного пространства для планирования полетов.

Так, Федеральная авиационная администрация США (FАА) 08 января около 00:00 UTC выдала сообщение о запрете использования воздушного пространства в зоне полетной информации Багдада, Тегерана, стран Персидского и Оманского залива. Администрация запретила гражданским воздушным судам США выполнять полеты в этом пространстве. Этот запрет касается американских перевозчиков и эксплуатантов воздушных судов, имеющих регистрацию США.

Авиационные власти других стран до 8 января не вводили ограничения для своих национальных перевозчиков относительно полетов в этом регионе. Это подтверждает табло отправления рейсов из аэропорта Тегеран в страны Европы, Ближнего Востока, что свидетельствует о выполнении рейсов в ночное время таких авиакомпаний как Lufthansa, Turkish Airlines, Austrian Airlines, Qatar, AtlasGlobal.

Как известно, решением Госавиаслужбы Украины запрещены полеты украинским авиакомпаниям в воздушном пространстве Ирана и Ирака с 00:00 09.01.2020 года.

Только после катастрофы, которая состоялась с самолетом украинской авиакомпании вблизи аэропорта Тегерана, авиационные власти стран мира начали пересматривать рекомендации по полетам в Иран, Ирак, страны Персидского и Оманского залива.

Соответствующие рекомендации избегать воздушное пространство Ирана и Ирака предоставили авиационные власти Франции, Германии, Великобритании, Канады (с 11 января) и других стран.

Европейское агентство по безопасности полетов EASA только 11 января опубликовало рекомендацию полностью обходить воздушное пространство Ирана и Ирака. До этого было рекомендовано использовать воздушное пространство Ирана не ниже FL250 (7 600 метров).

Поэтому никакие предположения о том, что провайдер мог установить запрет на использование воздушного пространства Ирана, не являются корректными", - говорится в заявлении.

Скриншот: Facebook/Украерорух/UkSATSE

Напомним, 8 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство вводит временное ограничение на полеты в Иран после того, как там произошло крушение самолета МАУ.

Позже стало известно, что Украина запретила полеты своих самолетов не только над Ираном, но и над Ираком.