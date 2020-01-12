Президент РФ Владимир Путин во время посещения Дамаска и переговоров с главой Сирии Башаром Асадом предложил ему пригласить в гости лидера США Дональда Трампа.

Об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин", как передает Gazeta.

Во время прогулки Путина и Асада по Дамаску они заговорили о проделанном Апостолом Павлом пути к городу. В этот момент руководитель Сирии пошутил, что если Трамп пройдет по этой дороге, то "с ним тоже станет все нормально".

Услышав это, Путин предложил Асаду пригласить Трампа в гости, ведь он обязательно приедет и "справится". Асад заявил, что готов это сделать и Путин пообещал это передать лимдеру США.

Путин прибыл с визитом в Сирию 7 января. Российский политик направился из аэропорта в командный пункт группировки войск ВС России, где встретился с Асадом.