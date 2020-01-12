Российский инженер-разработчик радиолокационных станций (РЛС) Андрей Горбачевский прокомментировал результаты расследования крушения самолета Boeing компании МАУ возле Тегерана, а также дал комментарий относительно объяснений Ирана. Его интервью приводит "Новая газета".

Разработчик РЛС сказал, что вылет с задержкой в час не важен для определения виновников трагедии.

"Это неважно, сообщение командиру (расчета ЗРК "Тор" - Ред.) все равно должно было поступить. Но дело даже не в расписании. Самолет взлетел с гражданского аэродрома и пошел по стандартной трассе. Пассажирский самолет не может лететь абы как, он идет по выделенному коридору. Командир экипажа ЗРК должен видеть, что цель идет в коридоре, выделенном под пассажирские самолеты. Уже это одно должно ему показать: перед ним не какой-то американский беспилотник, а гражданский лайнер", - заявил Горбачевский.

На вопрос о том, можно ли перепутать лайнер с крылатой ракетой, разработчик сказал, что перепутать пассажирский самолет с крылатой ракетой не мог бы никто и ни при каких обстоятельствах.

"Разве что это была не просто "обезьяна с гранатой", а пьяная "обезьяна с гранатой", - образно уточнил инженер.

Напомним, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, компании МАУ вскоре после вылета из аэропорта. На борту было 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Погибли 11 украинцев. Большинство жертв - граждане Ирана и Канады, но в основном это выходцы из Ирана.

В субботу утром, 11 января, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная расчетом Корпуса Стражей Исламской Революции. По словам спикера Генштаба, оператор перепутал самолет с крылатой ракетой-беспилотником.