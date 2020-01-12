Глава МВД Украины Арсен Аваков объявил в соцсети о задержании убийц Амины Окуевой и Адама Осмаева.

"В 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Адама Осмаева и Амины Окуевой на жд перезде под Киевом. Осмаев был ранен, была убита Амина Акуева. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте.

Хорошо помню тот печальный день...

Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств и в том числе - в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии.

Идут следственные действия. Благодарю полицейских за службу!", - написал Аваков.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что к Окуевой и Осмаеву были вопросы из-за пропавших $2,7 млн.

Так же мы рассказывали, что в полиции сообщали, что Амина Окуева и Адам Осмаев сами отказались от охраны.