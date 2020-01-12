От масштабных лесных пожаров в Австралии погибли уже 27 человек. В штате Виктория в субботу, 11 января погиб еще один пожарный, передает информационное агентство DW.

"Число погибших в результате пожаров в Австралии достигло по меньшей мере 27 человек", - говорится в сообщении.

В то же время благодаря изменению погодных условия в стране пожарные смогли немного передохнуть. Как сообщается, в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс упала температура воздуха, снизились порывы ветра и прошли дожди, из-за чего снизилась и интенсивность пожаров.

Ранее сообщалось, что Украина готова направить в Австралию, которую охватили масштабные лесные пожары, около 200 специально подготовленных спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Напомним, что в Австралии продолжаются масштабные лесные пожары. Огонь также уничтожил более миллиарда животных.

По всей стране горят почти 200 пожаров, но наибольшее внимание уделяют пожарам в Новом Южном Уэльсе. Огонь разрушил более 1200 домов и выпалил миллионы гектаров земли.