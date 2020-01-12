Чат-бот, написанный для мессенджера Telegram под названием "СтопНаркотик" помог правоохранителям заблокировать более 200 адресов наркотических магазинов в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

В сообщении говорится, что сейчас с помощью граждан были заблокированы 214 адресов в Telegram, через которые распространялись наркотики, в том числе шесть "наркомагазинов", работавших в ОРДЛО.

С момента презентации с чат-ботом ознакомились более 14,3 тысяч пользователей Telegram, из которых 3,6 тысячи пользователей хотят регулярно помогать блокировать адреса наркомагазинов.

За время работы чат-бота пользователи прислали на проверку 4 769 изображений, 7 318 адресов в Telegram и 811 адресов веб-сайтов.

Ранее "Страна" писала, что в Мариуполе выявили канал сбыта наркотиков через Telegram и изъяли веществ на 1,5 миллиона.

Также мы рассказывали, что в Одессе СБУ сожгла в печи наркотиков на рекордные 100 миллионов долларов.