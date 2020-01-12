Не так давно прошла информация о том, что генпрокурору Руслану Рябошапке в 2,5 раза увеличили оклад - с 37 тысяч до 93 тысяч 648 гривен

"Страна" решила узнать как обстоит дело с зарплатами у остальных прокуроров.

Вилка Кабмина

Еще в декабре прошлого года Кабинет Министров без лишнего шума принял постановление об упорядочивании оплаты труда прокуроров.

Проанализировав этот документ вместе с приложениями можно сделать вывод, что колоссальное увеличение зарплат ожидает только высшее прокурорское начальство.

К примеру генпрокурор Руслан Рябошапка будет получать более чем на 50 000 гривен больше. Кабмин Гончарука повысил ему ежемесячный должностной оклад на 56 648 гривен до 93 648 гривен. И это не считая разнообразных надбавок за интенсивность труда, которыми можно увеличивать оклад до 100%.

Кроме того, оклад первого заместителя генпрокурора Виталия Касько установлен на уровне 89 326 гривен, заместителя Виктора Чумака - 86 446 гривен, начальников департаментов - 40 341 ​​гривен. Для рядового прокурора Офиса генпрокурора установлен оклад 28 815 гривен. И это все, повторимся, без надбавок, которые могут увеличить зарплаты в два раза.

Забытый закон

Примечательно, что должностные оклады прокуроров давно должны регулироваться исключительно статьей 81 закона Украины "О прокуратуре".

По ней для рядовых прокуроров заложены большие зарплаты. К примеру прокурор местной прокуратуры должен получать 30 000 гривен. А вот генпрокурор - всего 67 0000 гривен.

К слову, при генпрокурорстве Юрия Луценко также не выполнялись требования закона об оплате труда прокуроров и выплаты были ограничены отдельным постановлением Кабмина Владимира Гройсмана.

Сразу после назначения на должность генпрокурора Руслан Рябошапка направил письмо в Кабмин с обоснованием необходимого повышения зарплат, в первую очередь руководству. Требовал поднять зарплату до уровня судей.

И вот 11 декабря прошлого года из-под пера премьера вышло постановление о зарплатах прокуроров, которое устанавливало еще большую чем при Луценко пропасть между зарплатой генпрокурора и рядовых "рабочих лошадок" прокуратуры.

Самая интересная деталь этого постановления - в таблице к нему приведено сравнение зарплат согласно закона о прокуратуре и согласно этого постановления.

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По постановлению Гончарука только у руководства Офиса генпрокурора зарплаты в разы больше, чем обязаны быть по закону о прокуратуре. Хотя в юридической иерархии закон имеет высшую силу, чем постановление правительства.

Ситуация на местах

У рядовых прокуроров той же местной прокуратуры зарплата по новому постановлению Кабмина меньше чем должна быть по профильному закону почти на 10 000 гривен. Прокурор окружной (местной) прокуратуры будет получать без вычетов налогов всего на 2 с небольшим тысячи гривен больше, чем сейчас - 22 764 гривен. Оклад руководителей областных прокуратур установлен на уровне 38 038 гривен, окружных прокуратур - 32 273 гривен. Что всего на несколько тысяч больше чем было раньше. И это без вычетов налогов (правда, и без надбавок).

Также правительство предоставило право руководителям органов прокуратуры в пределах установленного фонда оплаты труда устанавливать надбавку за интенсивность труда или за выполнение особо важной работы и вычитать из зарплаты за неуспешность в работе. Иными словами прокурор области своим росчерком пера может установить приближенным большие надбавки, а с неугодных работников вычитать деньги.

Отдельным пунктом прописали запрет на перерасчет пенсии прокурорским пенсионерам, учитывая повышение зарплаты. Пенсионеры-прокуроры заявляют, что эта норма противоречит недавнему решению Конституционного суда, который признал незаконным запрет на перерасчет пенсий прокурорским работникам.