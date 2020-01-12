Украинские боксеры-супертяжеловесы Владимир Кличко и Александр Усик оказались в топ-100 лучших боксеров за всю историю бокса по версии авторитетного спортивного портала World Boxing News.

На первом месте лучших боксеров в истории оказался 42-летний американец Флойд Мейвезер. Также в тройке лидеров указаны филиппинец Мэнни Пакьяо и аргентинец Карлос Монзон. Владимир Кличко был удостоен 37-места, а Александр Усик замыкает первую сотню.

При этом за пределами первой сотни оказались такие известные украинские спортсмены, как Виталий Кличко (139-й) и Василий Ломаченко (113-й).

Также в список 1000 лучших боксеров за всю историю попали еще пятеро украинцев: Виктор Постол (354-й), Кид Каплан (379-й), Сергей Деревянченко (808-й), Вячеслав Глазков (933-й ), Владимир Сидоренко (960-й).

Ранее сообщалось, что украинец Василий Ломаченко назван лучшим боксером мира своего возраста по версии ESPN.

Также мы писали, что боксер Мэйвезер установил невероятный рекорд по доходам за бои на ринге.