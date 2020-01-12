Деннис Мюленбург, которого уволили с поста главы американской корпорации Boeing после того, как у компании начались проблемы с лайнером Boeing-737 MAX, не получил выходного пособия после увольнения. Но при этом компания заплатит ему более 60 млн долларов по контракту. Об этом передает ВВС.

"Мы благодарим Денниса за почти 35-летнюю работу в компании Boeing. После увольнения Деннис получил ту прибыль, которая ему полагалась по контракту, но ему не выплачивалось выходное пособие или премия по итогам 2019 года", - говорится в сообщении корпорации.

Мюленбург лишился 14,6 млн долларов по итогам прошлого года, но в общей сложности должен получить от компании 62,2 млн долларов.

Новый глава Boeing Дэвид Кэлхун получит от компании 7 млн долларов, если добьется возвращения к полетам лайнеров модели 737 Max, которые не летают с марта прошлого года из-за двух авиакатастроф, унесших жизни 346 человек.

Напомним, коммерческая эксплуатация всех самолетов 737 MAX остановлена с марта 2019 года из-за двух катастроф в Индонезии и Эфиопии, которые унесли жизни 346 людей. Причиной крушения называется некорректная работа новой системы улучшения характеристик маневрирования MCAS.

Ранее "Страна" писала, что сотрудники Boeing шутили, что дважды разбившийся Boeing-737 MAX спроектировали клоуны под руководством обезьян.

Также мы рассказывали, что власти США отозвали у Boeing право выдавать сертификаты на лайнеры серии 737 MAX.