Киев попал в рейтинг "умных городов" планеты, оказавшись на 92 месте из 102 самых продвинутых городов. Об этом говорят данные Центра международной конкурентоспособности IMD в партнерстве с Сингапурским университетом технологии и дизайна (SUTD), которые презентовали первое издание глобального рейтинга IMD Smart City Index 2019.

Как сообщается, признание города "умным" является очень важным для привлечения инвестиций и талантов, а также создания потенциального "благотворного цикла" для продвинутой группы городов, таких как Сингапур, Цюрих и Осло.

Топ-10 самых умных городов в 2019 году выглядит так:

Сингапур

Цюрих

Осло

Женева

Копенгаген

Окленд

Тайбэй

Хельсинки

Бильбао

Дюссельдорф

Авторы рейтинга отмечают, что единственный в своем роде глобальный индекс IMD Smart City Index 2019 уникальным образом фокусируется на том, как граждане воспринимают масштабы и влияние усилий, направленных на то, чтобы сделать свои города "умными", уравновешивая "экономические и технологические аспекты" с "гуманными измерениями".

Скриншот: imd.org

Ранее сообщалось, что Украина опустилась на две позиции в рейтинге паспортов мира.

Также мы писали, что Москва вошла в топ-5 лучших городов мира для жизни.