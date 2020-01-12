Директор отдела чествования борьбы и мученичества польского Института национальной памяти Польши Адам Сивек заявил, что разрушенные могилы бойцов УПА на юге Польши восстановят в том случае, если власти примут некоторые политические решения, а в нормативные документы о военных захоронениях внесут изменения.

Об этом сообщает Dzieje.

Привлечение Института нацпамяти к восстановлению украинских могил в Польше должно быть основано на том, чтобы выработать общую позицию по этому поводу у Института, МИД Польши и Министерства культуры и национального наследия страны. В этом вопросе также важен голос воевод Подкарпатского и Люблинского воеводств, так как именно там расположены эти памятники.

Но, по слова Сивека, это касается исключительно мест захоронения, так как символические памятники УПА - "формации, члены которой отвечают за преступления против польского народа на территории Польши, являются абсолютно недопустимыми".

В Польше нет нормативных положений, которыми бы регламентировался статус захоронения бойцов УПА, но на территории Польши находится 70-80 украинских захоронений, часть которых относится к УПА.

Напомним, в течение 2014-2017 годов на юге Польши неизвестными лицами были уничтожены или повреждены около десяти памятников УПА. До сих пор ни один из них не восстановлен.

Также "Страна" писала, что в МИД Украины посоветовали послу Польши не высказываться по ОУН и УПА публично.

Мы рассказывали, что и в прошлом году в Польше осквернили могилы УПА.