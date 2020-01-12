Посол Британии в Тегеране Роберт Макэйр отрицает, что принимал участие в протестах на территории Ирана. Об этом он написал в своем Тwitter.

По его словам, он отправился не на протесты, а на мероприятие, которое было заявлено как бдение в память о жертвах крушения украинского самолета.

"Я могу подтвердить, что я не принимал участия в демонстрациях!", - подчеркнул посол.

По его мнению, посещение таких памятных мероприятий - это нормальная реакция, ведь люди хотят отдать дать уважения жертвам авиакатастрофы.

"Я покинул (место событий) спустя пять минут, когда кто-то начал скандировать", - добавил Макэйр.

Скриншот: Twitter/Rob Macaire

Как сообщалось, вчера, 11 января, во время массовых антиправительственных выступлений в Тегеране произошел инцидент с послом Великобритании Робертом Макэйром. Его задержали агенты иранских сил безопасности и несколько часов удерживали под стражей.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.