Власти Ирана объявили 3 января - день смерти генерала Касема Сулеймани - Международным днем сопротивления. Об этом сообщило иранское информагентство IRNA.

Напомним, генерала ликвидировали в ходе атаки дронов США, которые напали на аэропорт Багдада 3 января 2010 года в ходе спецоперации.

"Президент Хассан Рухани официально установил 3 января как Международный день сопротивления", - сказал секретарь Верховного совета по делам культурной революции Саид Реза Амели.

Также власти Ирана учредили всемирную премию памяти жертв имени генерала Сулеймани.

Напомним, что в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса. Вашингтон посчитал, что эти военные были причастны к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В свою очередь в Иране заявили о скорой мести за смерть Сулеймани и пообещали положить конец присутствию США на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "непропорциональным" ударом, если войска Ирана нанесут вред американским гражданам или собственности и заявил о том, что Америка не выведет войска из Ирака до тех пор, пока им не заплатят за строительство военной базы на территории страны.

Кроме того, президент пригрозил восточной стране санкциями и заявил, что в случае атаки на американские объекты США будет уничтожать персидские культурные памятники в Иране.

В результате этого иранские войска были приведены в высшую боевую готовность и по ошибке сбили украинский пассажирский самолет со 168 пассажирами на борту.