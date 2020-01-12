В 2019 году глава Минобороны Андрей Загороднюк потратил 72 680 гривен, 270 долларов и 1 252 евро на командировочные поездки за границу. Об этом сообщили в Минобороны на запрос Украинских Новостей.

За этот период Загороднюк совершил 4 заграничных командировки. После рабочей поездки в Бельгию министру компенсировали 12 570 гривен и 943 евро. Кроме того, он посещал Канаду, Эстонию и Литву. За командировки в эти страны Загороднюку компенсировали 60 109 гривен, 309 евро и 270 долларов.

Расходов на командировки по Украине в 2019 году, согласно ответу министерства, не было.

Напомним, 29 августа Верховная Рада назначила Загороднюка министром обороны.

Министр обороны Андрей Загороднюк задекларировал 294 000 гривен доходов и 400 000 гривен и 200 000 долларов наличных средств в 2018 году. Новоназначенный министр имеет в Киеве жилой дом (375 кв. м) и земельный участок (1 000 кв. м).