Спецслужбы Ирана предупредили родственников жертв погибших в катастрофе украинского самолета МАУ в Тегеране не давать интервью иностранным СМИ, если они хотят получить остатки своих близких. Об этом передает Iran International English в Twitter.

"Согласно сообщениям, полученным Iran International English, спецслужбы в Иране предупредили семьи жертв с иранским гражданством, чтобы они не давали интервью персидским СМИ за пределами Ирана, если хотят получить останки своих близких", - говорится в сообщении.

Скриншот: Twitter/Iran International English

Напомним, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, компании МАУ вскоре после вылета из аэропорта. На борту было 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Погибли 11 украинцев. Большинство жертв - граждане Ирана и Канады, но в основном это выходцы из Ирана.

В субботу утром, 11 января, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции.

Ранее "Страна" писала, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть тела всех погибших украинцев в результате крушения украинского самолета в Иране уже на следующей неделе.