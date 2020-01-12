Бывший депутат Верховной Рады Украины и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предложил отпраздновать годовщину сожжения Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"3 июня 1571 года войско крымского хана Девлет-Гирея захватило и сожгло Москву. Как будем отмечать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты? Все предложения выкладываем здесь", - предложил обсудить глава Меджлиса.

В комментариях к посту уже поступили предложения "поставить памятник Девлет-Гирею в Киеве", "выпустить серию марок" и монет Нацбанка.

Скриншот: Facebook/Рефат Чубаров

Напомним, поход крымского хана Девлет-Гирея на Русь состоялся весной 1571 года, в ходе которого ему удалось обойти оборонительные позиции русского войска и подойти к Москве. В результате боев в посадах начался самый крупный московский пожар XVI века. Из-за сильного ветра и жары столица, за исключением Кремля, сгорела практически полностью.

По разным данным, во время похода было уведено в рабство от 60 до 150 тысяч человек и погибло при нападении до 120 тысяч человек.

В следующем году Девлет-Гирей решил повторить свой поход на Москву, однако он закончился полным разгромом крымско-турецкого войска в битве при Молодях.

Ранее сообщалось, что Чубаров и Джемилев предложили Зеленскому продвигать идею присутствия постоянной мониторинговой миссии в Крыму.

Также мы писали, что Чубаров предложил отобрать крымский мост у России в качестве контрибуции.