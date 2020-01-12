В Иране сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ против участников акций протеста, которые вспыхнули в стране 11 января после того, как Тегеран признал, что сбил по ошибке украинский самолет.

Об этом передает Reuters.

Сегодня, в воскресенье, 12 января, на улицах Тегерана стало больше сил спецназа. Протесты распространились по всей стране, включая такие крупные города, как Исфахан, Хамадан, Шираз.

Акции проходят под лозунгом: "Отставки недостаточно, нужно судебное преследование". Студенты скандируют "Позор" в отношении иранских лидеров, призывая к справедливости в деле с крушением самолета.

Напомним, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, компании МАУ вскоре после вылета из аэропорта. На борту было 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Погибли 11 украинцев. Большинство жертв - граждане Ирана и Канады, но в основном это выходцы из Ирана.

В субботу утром, 11 января, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции.

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