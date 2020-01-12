За 11 месяцев 2019 года в Украине оштрафовали водителей, которые превышали скорость на дорогах на сумму более 90 млн гривен.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины.

Так, с 1 января по 30 ноября 2019 года в Украине за превышение скорости, которую зафиксировали с помощью лазерного измерителя скорости TruCAM, вынесено 351 907 постановлений по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 километров в час) КоАП и ч. 3 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 километров в час) КоАП.

Всего за период с 1 января по 30 ноября 2019 в Украие наложено штрафов на общую сумму в 97 583 492 грн, из которых оплачено 86 790 568 грн.

Наибольшая сумма штрафов за превышение скорости наложена во Львовской области - 9 684 645 грн, из которых оплачены 8 918 125 грн, в Житомирской области - 8 314 732 грн, из которых оплачены 7 312 538 грн, в Винницкой области - 7 829 435 грн, из которых оплачены 6 979 512 грн и в Киевской области - 7 103 790 грн, из которых оплачены 6 186 882 грн.

В самом Киеве наложено штрафов на сумму 6 295 704 грн, из которых оплачено 5 120 804 грн.

Наименьшая сумма штрафов наложена в Сумской области - 421 005 грн, из которых оплачены 398 987 грн, в Луганской области - 470 730 грн, из которых оплачены 393 530 грн и в Кировоградской области - 923 865 грн, из которых оплачены 828 865 грн.

Напомним, штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч составляет 255 грн. Штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч - 510 грн.

Ранее "Страна" рассказывала, сколько тысяч пьяных украинцев оштрафовала полиция в прошлом году.

Также мы писали, что МВД хочет увеличить штрафы в 20 раз за нарушение правил дорожного движения.