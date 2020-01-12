В Киеве в ночь на 12 января на бульваре Дружбы Народов произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и еще четверо были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.

"На место происшествия были направлены дежурные отделения части специальной пожарной техники отряда технической службы 8-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, в результате столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и сразу загорелся", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в машине находились пять человек. Четырем пассажирам помогли выбраться из горящей машины очевидцы.

Фото: Facebook/Головне управління ДСНС України у м.Києві

"В 03:19 пожарные потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя мужского пола с помощью гидравлического инструмента и передали его работникам полиции", - рассказали в ГосЧС.

Скриншот: Facebook/Головне управління ДСНС України у м.Києві

Ранее сообщалось, что пешеход выбежал на красный на перекрестке в Киеве и стал причиной двойного ДТП.

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