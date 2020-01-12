В Киеве Honda влетела в столб и загорелась. Есть погибший и раненые. Фото
В Киеве в ночь на 12 января на бульваре Дружбы Народов произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и еще четверо были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.
"На место происшествия были направлены дежурные отделения части специальной пожарной техники отряда технической службы 8-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, в результате столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и сразу загорелся", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, в машине находились пять человек. Четырем пассажирам помогли выбраться из горящей машины очевидцы.
Фото: Facebook/Головне управління ДСНС України у м.Києві
"В 03:19 пожарные потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя мужского пола с помощью гидравлического инструмента и передали его работникам полиции", - рассказали в ГосЧС.
Скриншот: Facebook/Головне управління ДСНС України у м.Києві
Ранее сообщалось, что пешеход выбежал на красный на перекрестке в Киеве и стал причиной двойного ДТП.
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