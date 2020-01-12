Большую часть Украины, включая Киев и Киевскую область, а также северо-восточные регионы окутало облаком угарного газа (СО).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава комитета благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при Киевской горадминистрации Олег Попенко.

Фото: Facebook/Олег Попенко

По его словам, над страной снова была зафиксирована сама высокая концентрация СО в мире, "сопоставимая с промышленными районами Китая или Нью-Йоркской агломерации".

"Опять история повторяется, и снова наш Гидрометцентр молчит. Половина территории Украины покрыта огромным облаком концентрации СО, и украинцы не имеют никакой информации о том, чем они дышат", – возмутился Попенко.

Позже он добавил, что туча уже прошла центральную часть Украины и частично остается над Полтавской и Харьковской областью.

Как отметил глава комитета, причиной таких объемных накоплений СО на Украиной может быть инверсия за счет аномально теплой погоды зимой, и ветер, который формирует верхние уровни атмосферы.

Скриншот: Facebook/Олег Попенко

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