В самой массовой социальной сети планеты Facebook некоторым пользователям начали давать доступ к новому дизайну интерфейса,

Количество пользователей уже получивших доступ к новому дизайну крайне ограничено. Так, во время авторизации в соцсети у них появляется всплывающее окно, которое приглашает их оценить новый интерфейс соцсети, передает Cnet.

При согласии пользователь сможет установить либо белый фон и яркие цвета главной страницы, либо же темный фон сети.

У пользователей есть возможность прислать компании отзыв/замечания по поводу нового дизайна. В случае необходимости можно вернуться к старому интерфейсу.

Точную дату запуска нового дизайна в компании не называют, однако прогнозируют, что для широкой аудитории он станет доступным уже к весне текущего года.

Скриншот: facebook.com

Ранее сообщалось, что Facebook будет удалять видео пользователей, если найдет манипуляции.

Также мы писали, что Facebook начал помечать посты с ложной информацией в Украине с новости про Грету Тунберг.