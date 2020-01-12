Вчера ночью, 11 января, в Харькове произошло очередное ЧП с подрывом банкомата. Здесь, в Немышлянском районе города неизвестные разнесли и сам банкомат и помещение банка, но к деньгам добраться так и не смогли.

Об этом передает пресс-служба ГУНП области.

"11 января около 04:00 в Немышлянское отделение полиции поступило сообщение о том, что неизвестные взорвали банкомат, расположенный в отделении банка по проезду Стадионному. По адресу выезжало руководство и следственно-оперативная группа районной полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Фото: hk.npu.gov.ua

Предварительно установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного устройства. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. В настоящее время полицией принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению", - уточнили детали в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове произошло ДТП с участием полицейских и четырех авто.