Лидер ультраправой группы "С14" Евгений Карась опубликовал у себя в телеграм-канале ряд неоднозначных роликов.

На первом - группа молодых людей в, выстроившись в ряд, стреляет из автоматов и пистолетов - как будто кого-то расстреливает. На переднем фоне возникает Карась и с улыбкой говорит: "Готовимся к реинтеграции Донбасса".

На втором ролике появляется человек, одетый, как огнеметчик гитлеровских войск во Второй мировой. Закадровый голос Карася говорит: "Мы видим новую санэпидемстанцию Донецкой области! Добрый день, вы готовы к реинтеграции Донбасса?"

"Ja-ja", - отвечает по-немецки огнеметчик. За кадром слышится хихиканье Карася.

На третьем видео этот же огнеметчик дает залп из своего оружия.

В Сеть попало и групповое фото "учений" ультраправых.

Видео огнеметчика также опубликовал националист Сергей Бондар. Вчера он выложил его в свой инстаграм. И сопроводил таким описанием: "хороший опрыскиватель против колорадов за свои деньги. Европейский производитель. Рекомендую".

Бондар - служащий "Муниципальной варты", общественной организации, которая получает финансирование из бюджета Киева. "Варта" комплектуется из националистов - главным образом, членов скандальной С14.

"Страна" много рассказывала об этой организации и как ее финансируют украинские власти.

Интересно, что С14, после затишья, вызванного сменой власти в стране, снова начинает активно проявлять себя разного рода деструктивными акциями.

Еще осенью Евгений Карась и его подопечные даже не принимали участия в протестах "Штайнмайер-майдана" и "Нет капитуляции".

Сейчас члены этой группы, которую при Петре Порошенко связывали с СБУ, стали появляться на судебных заседаниях - к примеру, по "беркутовцам", которых отпустили на волю, или на суде по Антоненко и Кузьменко, подозреваемых в убийстве Шеремета.

Правда, как видим из опубликованных Карасем роликов, пока их хулиганские акции переместились больше в информационное пространство. При этом члены этой группы продолжают входить в общественные советы при органах власти. То есть курс на легализацию ультраправых при новой власти продолжается.