После убийства иранского генерала Сулеймани и последовавших после него решений парламента Ирака о выводе из страны американских войск, США начали оказывать давление на официальный Багдад и по политической линии и по линии финансового сотрудничества.

Так, Госдепартамент пригрозил центральным властям Ирака максимально ограничить доступ к счету Центрального банка Ирака, который расположен в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Об этом передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве Ирака.

По словам источников, такая мера предусмотрена на случай, если Багдад будет настаивать на выводе из страны американских войск.

"Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди получил соответствующее предупреждение по телефону в среду, 8 января", - утверждает источник из его окружения.

Официально власти США, Ирака и представители Федерального банка Нью-Йорка эту информацию не прокомментировали.

По данным издания, на счетах в США Ирак хранит деньги, вырученные от продажи нефти. Отсутствие доступа к деньгам может привести к кризису в финансовой системе страны.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил вывод войск из Ирака, но предупредил, что Вашингтон потребует у Багдада компенсацию за военные баз. Он также сказал, что в руках американцев находится де-факто $35 млрд, которые Ирак разместил на счетах в банках США.

Ранее "Страна" сообщала, что в Ираке расстреляли Аль-Саеди, комбрига проиранских отрядов "Народные мобилизационные силы".