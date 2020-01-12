В 2019 году США, Бразилия и Украина стали самыми крупными экспортерами сельхозпродукции в европейские страны. Об этом говорят данные ежемесячного мониторингового отчета Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией.

Как отмечается в отчете, с ноября 2018 года по октябрь 2019 года экспорт американской сельхозпродукции составил 12,3 млрд евро, из Бразилии - 11,7 млрд евро, из Украины - 7,3 млрд евро. При этом за год самым стремительным был рост экспорта именно из Украины - 41%, или 2,1 млрд евро в денежном выражении.

Скриншот: ec.europa.eu

По данным Министерства аграрной политики Украины, за январь-сентябрь 2019 года наш агроэкспорт составил 15,78 млрд долларов, что на 21,5% или 2,8 млрд долларов больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По итогам III квартала Украина экспортировала рекордные 39,80 млн тонн зерновых, что на 44% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Ранее сообщалось, что Украина будет производить и экспортировать коньяк и шампанское до 2026 года.

Также мы писали, что Украина почти в три раза увеличила экспорт улиток в Евросоюз.