Ночью в пятницу, 10 января, в Умани в Черкасской области около 30 человек, вооруженные ножами и палками, совершили нападение на евреев, которые находились у могилы раввина Нахмана, передает Yeshiva World News.

Как рассказали свидетели ЧП, преступники держали в руках ножи и палки. Сообщается, что жестокое избиение началось после незначительного спора, произошедшего между одним из местных украинцев и евреем.

"Украинец, участвующий в споре, призвал своих антисемитских друзей прийти и избить евреев", - рассказал проводивший Шаббат еврей.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, не попытались помочь, а "просто стояли и смотрели, что происходит". В результате инцидента четырех пострадавших евреев доставили в ближайшую больницу.

Ранее сообщалось, что во Франции вандалы осквернили 107 могил на еврейском кладбище.

Также мы писали, что житель Умани разрисовал стены графити с Гитлером возле еврейского поселения. Теперь ему светит до 5 лет лишения свободы.