Военные США на авиабазе Айн-аль-Асад, которая находится на западе Ирака, заранее знали о том, что Иран готовит по ней авиаудар.

Благодаря предупреждению, солдаты успели укрыться в убежищах за 2,5 часа до атаки. Об этом сообщает CNN.

Первый ракетный залп начался 8 января около 01:30 по местному времени (00:30 по Киеву). В это время большая часть военнослужащих либо ушли с базы, либо спрятались в бункерах.

Атака продолжалась около двух часов, удары были нанесены только по той части авиабазы, где располагались американские военные - это примерно четверть территории объекта. По словам источников, часть из ракет упала всего в нескольких метрах от бункеров, в которых укрывались военные.

Как ранее сообщал Fox News со ссылкой на собственные источники, военнослужащих об атаке предупредил Ирак. Якобы, Багдад получил эти сведения от Тегерана, который не хотел, чтобы при атаке пострадали иракские граждане.

В ночь на 8 января обстрелу также подвергся аэропорт Эрбиля, занятый американцами. Как заявил президент США Дональд Трамп, в результате атаки никто не пострадал, а базам был нанесен минимальный урон.

При этом на иранском ТВ заявили, что при обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек.