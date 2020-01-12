В Киеве, в ночь на 12 января, около железнодорожной станции "Зенит" на проспекте Степана Бандеры случилась авария, в которой столкнулись легковой автомобиль и троллейбус. Во время масштабного ДТП перевернулся Mercedes, передает Информатор.

ЧП случилось около полуночи. Водитель Mercedes не смог объяснить, что привело к аварии. По его словам, он обгонял автомобиль, но, по какой-то причине, потерял управление, врезавшись в Nissan Leaf. После удара Nissan повело боком, и он въехал в столб. Водитель "японца" не пострадал.

Mercedes же окончательно потерял управление и даже перевернулся. В конце концов "немец" окончательно остановился, врезавшись в троллейбус. В результате аварии автомобиль крайне серьезно пострадал. Также получил травмы и водитель Mercedes - у него оказалась разбита голова.

Фото: kiev.informator.ua

На месте ДТП работали несколько экипажей патрульной полиции, спасатели ГСЧС, а также карета скорой помощи. При этом стоит отметить, что очевидцы аварии оказали первую помощь потерпевшему.

Видео: Facebook/Информатор Киев

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