Иранское правительство создало рабочую группу, которая будет оказывать консульскую помощь родственником жертв крушения украинского самолета МАУ.

Об этом сообщает агентсво Mehr, ссылаясь на представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

Как отмечается, рабочая группа немедленно начнет рассматривать и решать консульские вопросы для членов семей погибших. Масави также добавил, что выражает свои соболезнования из-за трагедии всем, кого она затронула.

Ранее сообщалось, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром, 8 января.

По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.