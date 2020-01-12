Британская Королева Елизавета II созывает старших членов королевского семейства на экстренное совещание, на котором будет решаться будущее герцога и герцогини Гарри и Меган Сассекских. Встреча пройдет в понедельник, 13 января, в норфолкском поместье Сандрингем, передает The Guardian.

На семейной саммите будут обсуждать предложения, которые разработали после консультаций с придворными и советниками Ее Величества, а так же с представителями британского и канадского правительств о том, как Меган и Гарри могут осуществить свое намерение стать "автономными" членами королевской семьи.

Напомним, 8 января Принц Гарри с женой Меган Маркл сложат основные обязанности, связанные с королевской семьей, и будут стремиться к финансовой независимости. Они планируют жить в двух домах - в Британии и США. Но в то же время продолжат "оказывать полноценную поддержку" королеве Елизавете.

Также мы писали, что в британской королевской семье оказались не готовы к решению Гарри и Меган самим зарабатывать на жизнь.