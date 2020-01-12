Около Ионического острова Пакси, принадлежащего Греции, затонул корабль, перевозивший нелегальных беженцев, в результате чего погибли как минимум 12 человек. Об этом передает Aljazeera.

Тела погибших нашли спасатели во время поисковых работ. 21 пассажира судна удалось спасти, при этом трое из них были доставлены в больницу. Нелегальный корабль направлялся в Италию.

К поисковым работам были привлечены патрульные катера береговой охраны Греции, вертолеты военно-морского флота, а также грузовые корабли, которые проходили рядом.

Напомним, за прошлый год около 111 000 мигрантов пересекли Средиземное море, направляясь в Европу, почти 1 300 из них погибли в дороге.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе впервые применили новый механизм распределения беженцев.

Также мы писали, что перед Новым годом пограничники Украины задерживали у границ Евросоюза мигрантов целыми группами.